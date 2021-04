Berta Nunes visita comunidades portuguesas em Angola

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, iniciou esta quinta-feira a sua primeira visita a Angola, que inclui reuniões com o homólogo angolano e com autoridades provinciais.

O programa inicia-se oficialmente na manhã de sexta-feira, com visitas à Escola Portuguesa de Luanda e ao Colégio São Francisco de Assis, ambos na capital, seguindo-se, da parte da tarde, um encontro com membros da comunidade portuguesa no Camões – Centro Cultural Português em Luanda, segundo uma nota do gabinete da governante.

No sábado, Berta Nunes estará presente, às 10:00 locais (mesma hora em Lisboa) na apresentação de cumprimentos à vice-governadora de Lubango. De seguida, participará na inauguração do Consulado Honorário em Lubango e visitará a Escola Portuguesa nesta cidade na província da Huíla.

No mesmo dia, a secretária de Estado visitará as instalações da empresa de construção angolana Omatapalo.

Na segunda-feira, e já na província de Benguela, Berta Nunes terá uma reunião com o governador da província e visitará o consulado-geral de Portugal em Benguela. Para o mesmo dia está previsto um encontro com membros da comunidade portuguesa no complexo industrial Carrinho.

No último dia da agenda, a secretária de Estado regressará à capital angolana, onde visitará o consulado-geral de Portugal e o Camões – Centro Cultural Português, em Luanda.

Berta Nunes terá ainda uma reunião com o secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas, Domingos Vieira Lopes, e um encontro com membros da comunidade portuguesa.