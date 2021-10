Berta Nunes visita comunidade portuguesa no Brasil

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, inicia esta quarta-feira uma visita ao Brasil, acompanhada do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales.

Os dois governantes serão recebidos pelo Embaixador de Portugal em Brasília, Luís Faro Ramos, no Rio de Janeiro, onde terão oportunidade de visitar, no dia 14, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), cuja cooperação com a Universidade de Aveiro é um exemplo de concretização do potencial sinergético entre os dois países nos âmbitos da investigação e da tecnologia.

Sendo a integração da saúde e da ação social a tónica da deslocação dos Secretários de Estado ao Rio de Janeiro, ainda nesse dia participarão na comemoração do centenário da Obra Portuguesa de Assistência (OPA).

No dia 15, serão cossignatários, com a Santa casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), de um memorando de entendimento para a criação de uma rede de hospitais beneficentes com a marca “Portugal Saúde”, que propõe um aprofundar da cooperação entre hospitais dos dois países e envolve mais de uma dezena de associações a atuar no Brasil.

Berta Nunes deslocar-se-á depois a São Luís, Belém e Manaus, onde será recebida nas respetivas comunidades portuguesas e visitará outras instituições de cariz social, que se destacam pela sua ação ao serviço da população e particularmente da comunidade Portuguesa.

O programa da Secretária de Estado contempla ainda visitas e encontros com outras entidades e personalidades ligadas à cultura destas três cidades, estando previsto um encontro com empresários, em Manaus.