Berta Nunes visita comunidade em Bordéus

No contexto da sua deslocação a França, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, visitou a 17 e 18 de novembro a cidade de Bordéus.

Acompanhada pelo cônsul geral de Portugal em Bordéus, Marcelo Mathias, a responsável participou num almoço de trabalho com cidadãs lusodescendentes eleitas para cargos políticos na região de Bordéus. A responsável visitou o Consulado Geral de Portugal, onde reuniu com representantes da comunidade portuguesa, líderes associativos e professores de língua portuguesa da área consular de Bordéus.

Berta Nunes foi ainda entrevistada pelo conselheiro das Comunidades Portuguesas, Valdemar Félix, para o programa dirigido à comunidade portuguesa na rádio “Clé des Ondes”.

Acompanhada pelo vogal do Instituto Camões, João Neves, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas visitou ainda a Escola Aristides Sousa Mendes, onde contactou com professores e reuniu com o inspetor de Educação da Região de Bordéus, tendo apreciado vários trabalhos realizados por alunos acerca do percurso de vida de “Aristides Sousa Mendes”.