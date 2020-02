Berta Nunes visita Brasil e inaugura consulado renovado

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, visita o Brasil de 8 a 14 de fevereiro. Do programa constam deslocações a São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Salvador da Baía e Belo Horizonte.

Berta Nunes terá a oportunidade de se encontrar com a comunidade portuguesa e de se reunir com os seus representantes. Estão também previstos encontros com autoridades locais e empresários portugueses da diáspora.

A Secretária de Estado irá ainda inaugurar as novas instalações do Consulado de Portugal em Belo Horizonte e visitará os Consulados-Gerais em São Paulo, no Rio de Janeiro e Salvador da Baía e o Escritório Consular em Santos.

A deslocação, que conta também com a presença do Presidente do Camões, Luís Faro Ramos, contempla visitas ao Centro Cultural Português em Santos, ao Real Gabinete Português de Leitura no Rio de Janeiro e ao Gabinete Português de Leitura, em Salvador da Baía.

No âmbito das Comemorações dos 500 anos da Circum-Navegação, a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas visitará o navio-escola Sagres, em escala no Rio de Janeiro, onde será também inaugurada uma praça com o nome da epopeia.

PROGRAMA

8 de fevereiro, sábado – São Paulo

09h00 – Visita às Instalações do Consulado-Geral em São Paulo

10h30 – Reunião com os Conselheiros da Câmara Portuguesa de São Paulo

12h00 – Reunião/almoço com representantes da Comunidade e membros do Conselho Consultivo do Consulado-Geral na Casa de Portugal, em São Paulo

14.00 – Participação no Programa “Portugal no Mundo” da RTP, na Casa de Portugal, em São Paulo

15h00 – Visita à Casa de Portugal e às instalações do Centro de Apoio Social da Provedoria Portuguesa

15h30 – Encontro com a Imprensa da Comunidade na Casa de Portugal

9 de fevereiro, domingo – Santos

10h30 – Visita ao Escritório Consular em Santos

11h00 – Visita ao Centro Cultural Português de Santos

11h30 – Reunião com dirigentes da Comunidade na região

14h30 – Visita ao Morro de S. Bento (comunidade tradicional madeirense)

10 de fevereiro, 2a feira – Rio de Janeiro

09h00 – Visita às instalações do Consulado-Geral no Rio de Janeiro 10h30 – Visita ao Lar D. Pedro V, em Copacabana

14h00 – Visita ao Real Gabinete Português de Leitura

19h00 – Receção no navio-escola Sagres

11 de fevereiro, 3a feira – Rio de Janeiro

10h30 – Inauguração oficial da “Praça da Circum-navegação” 12h30 – Almoço com membros do Conselho Consultivo

17h00 – Palestra no Liceu Literário para os representantes da Comunidade Portuguesa sobre o Novo Modelo de Gestão Consular (NMGC)

19h00 – Espetáculo “Navegar é Preciso”, da autoria do ator português Tony Correia, na Casa do Minho, seguido de jantar com membros da Comunidade Portuguesa

12 de fevereiro, 4a feira – Salvador da Baía

13h00 – Almoço com a direção da Câmara de Comércio 14h45 – Visita ao Hospital Português em Salvador da Baía 15h45 – Visita às novas instalações do Consulado-Geral 16h30 – Visita às atuais instalações do Consulado-Geral 19h00 – Receção à Comunidade Portuguesa

13 de fevereiro, 5a feira – Salvador da Baía e Belo Horizonte

09h15 – Visita ao Gabinete Português de Leitura, em Salvador da Baía 10h30 – Visita à Santa Casa da Bahia

19h00 – Visita ao Centro da Comunidade Luso-Brasileira na Pampulha e encontro com cidadãos nacionais, em Belo Horizonte

14 de fevereiro, 6a feira – Belo Horizonte

11h00 – Inauguração das novas instalações do Consulado em Belo Horizonte

13h00 – Almoço organizado pelo Consulado e pela Câmara Portuguesa de Minas Gerais