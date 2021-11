Berta Nunes visita Berlim, Düsseldorf e Paderborn

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas visita as cidades alemãs de Berlim, Paderborn e Düsseldorf entre os dias 19 e 22 de novembro.

Berta Nunes reunir-se-á com representantes da comunidade portuguesa, com dirigentes do movimento associativo e com luso-eleitos, e com os professores da Rede de Ensino Português no Estrangeiro (EPE) naquele país.

A Secretária de Estado visitará o Consulado-Geral de Portugal em Düsseldorf e participará no Portal 2021, “Comunidade e associativismo na era digital”, organizado pela ASPPA – Associação de Pós-Graduados Portugueses na Alemanha, e na Ação de Formação 2021 dos professores da rede de Ensino Português no Estrangeiro na Alemanha: “Ensino do Português: inclusão de boas práticas, boas práticas de Inclusão”.

Programa da visita:

Dia 19 (sexta-feira) – Berlim

16h00 – Videoconferência com os Cônsules-gerais na Alemanha

19h30 – Jantar com a comunidade portuguesa de Berlim

Dia 20 (sábado) – Berlim e Paderborn

11h00 – Intervenção na Ação de Formação 2021 dos professores da rede de Ensino Português no Estrangeiro na Alemanha: “Ensino do Português: inclusão de boas práticas, boas práticas de Inclusão”

11h15 – Reunião de trabalho com professores da rede EPE

13h30 – Intervenção no Portal 2021, “Comunidade e associativismo na era digital”, organizado pela ASPPA – Associação de Pós-Graduados Portugueses na Alemanha

20h30 – Grande noite de fados organizada pelos Lusitanos de Paderborn

Dia 21 (domingo) – Düsseldorf

14h30 – Visita à exposição “75 anos da Renânia do Norte e Vestefália”

16h00 – Encontro com representantes das Associações da área de jurisdição de Düsseldorf

19h30 – Jantar em restaurante português com o Conselho Consultivo de Düsseldorf

Dia 22 (segunda-feira) – Düsseldorf

09h00 – Visita ao Consulado-Geral de Portugal em Düsseldorf

10h00 – Encontro com a luso-eleita no Parlamento da Renânia do Norte e Vestefália, Susana dos Santos Herrmann