Berta Nunes: temos que ligar Portugal às nossas comunidades

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, defendeu este sábado a necessidade de fortalecer a ligação entre Portugal e as comunidades de portugueses espalhadas pelo mundo.

Berta Nunes deslocou-se a Paris para marcar presença na conferência Portugal +, um evento de networking e promoção de Portugal organizado no âmbito do 20º aniversário do primeiro jornal em linha das comunidades portuguesas.

A primeira parte deste certame, que já vai na segunda edição, ficou marcada pelas intervenções dos fundadores do BOM DIA Raúl Reis e Ricardo Silva; dos deputados eleitos pelo círculo da Europa Carlos Gonçalves (PSD) e Paulo Pisco (PS); do Cônsul-Geral de Portugal em Paris, Carlos Oliveira; do Embaixador de Portugal em França, Jorge Torres Pereira e da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes.

Seguiram-se a atuação da cantora lírica Marina Pacheco, radicada na Alemanha, e a apresentação do Prof. Ivandro Soares Monteiro com o título “Efeitos psicossociais da pandemia nas comunidades”.

A primeira parte foi então encerrada com um debate com a participação do Cônsul-Geral de Portugal em Paris, Embaixador Carlos Oliveira.

Assista a toda a conferência através das redes sociais do BOM DIA ou clicando aqui.

#portugalpositivo