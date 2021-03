Berta Nunes reuniu-se com o Conselho Regional da América do Norte

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas interveio, por videoconferência, na reunião anual do Conselho Regional da América do Norte do Conselho das Comunidades Portuguesas.

Berta Nunes teve oportunidade de abordar temas como o projeto lei que assegura o acesso às campanhas de publicidade institucional do Estado aos órgãos de comunicação social direcionados às comunidades portuguesas no estrangeiro, recentemente aprovado na Comissão de Cultura da Assembleia da República, as próximas eleições para o CCP e o movimento associativo.

A SECP teve ainda oportunidade de auscultar os conselheiros sobre os atuais desafios da rede consular nos Estados Unidos da América.