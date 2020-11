Berta Nunes: Rede Global ajuda as associações a promoverem Portugal

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, encerrou este sábado, através de uma mensagem gravada, duas sessões da Rede Global da Diáspora “O Papel das Associações da Diáspora na Promoção da Marca Portugal” dirigidas às comunidades portuguesas na Europa e no Brasil. Estas são sessões de divulgação da plataforma Rede Global da Diáspora através de parcerias da Fundação AEP, respetivamente, com o BOM DIA, na Europa, e com o Portugal em Foco, no Brasil.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Fundação AEP assinaram em 2019 um protocolo de colaboração para a implementação da Rede Global da Diáspora.

“Considerando que o movimento associativo da diáspora portuguesa assume um papel fundamental, como veículo de informação privilegiado com as comunidades locais, a Fundação AEP conta com o seu apoio, na qualidade de Parceiro, no esforço de divulgação e angariação de membros para a plataforma,” afirma Luís Miguel Ribeiro, Presidente da Fundação AEP. Esforço que será recompensado pela atribuição de donativos às associações parceiras que aderirem a este processo de disseminação.

A Rede Global da Diáspora tem como principal missão promover a marca Portugal internacionalmente e ajudar as PME nacionais a aumentar as suas exportações, estimulando a colaboração das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.

Sendo esta uma plataforma colaborativa, gratuita, e assente numa lógica de rede social de networking, quantas mais pessoas aderirem, mais rica será a informação disponibilizada alavancando, desta forma, ligações pessoais e profissionais entre todos os portugueses que fazem parte da nossa Diáspora. A plataforma conta já com mais de quatro mil registados de 124 países diferentes e mais de dez mil empresas inseridas

A Rede Global da Diáspora, que tem por objetivo aproximar as PME portuguesas da emigração lusa, é um projeto apoiado pelo Portugal 2020, no âmbito do COMPETE 2020 – Sistema de Apoio às Ações Coletivas, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

Veja a apresentação da Rede Global na íntegra clicando aqui.