Berta Nunes reconhece potencial à comunidade portuguesa em França

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, iniciou na segunda-feira uma deslocação a Toulouse com a visita ao vice-consulado. No balanço da viagem, em que também se encontrou com alguns empresários, a governante aproveitou para reconhecer a abundância de potencial na comunidade portuguesa em França.

Dando seguimento à agenda prevista, encontrou-se ontem com o vereador da Câmara Municipal Jean-Claude Dardelet, responsável pela política de desenvolvimento económico da cidade.

Seguiu-se uma reunião com os conselheiros do vice-consulado e a conselheira das comunidades portuguesas eleita por esta região de França.

Berta Nunes teve ainda oportunidade de conhecer uma empresa propriedade de cidadão português também com investimentos em Portugal.

No final do dia, participou na inauguração da delegação da Câmara de Comércio Franco-Portuguesa, na Ocitânia, reforçando a importância das relações bilaterais França – Portugal e o potencial das comunidades na atração de investimento externo para o país e dinamização da internacionalização das empresas nacionais.