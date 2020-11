Berta Nunes promove Rede Global da Diáspora junto das associações

A Rede Global da Diáspora realiza no próximo dia 14 de novembro, pelas 11h CET/10h LIS, uma sessão online de divulgação da plataforma, que conta com o testemunho de Berta Nunes, Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, moderado pelo BOM DIA.

O webinar “O papel das Associações na promoção da marca Portugal”, direcionado ao movimento associativo, é de inscrição gratuita e tem como objetivo chegar a todos os portugueses espalhados pela Europa. Para se inscrever é necessário fazer o registo na plataforma e depois escolher o evento deste sábado, ou outros que possam ser do seu interesse.

“Considerando que o movimento associativo da diáspora portuguesa assume um papel fundamental, como veículo de informação privilegiado com as comunidades locais, a Fundação AEP conta com o seu apoio, na qualidade de Parceiro, no esforço de divulgação e angariação de membros para a plataforma,” afirma Dr. Luís Miguel Ribeiro, Presidente da Fundação AEP. Esforço que será recompensado pela atribuição de donativos às associações parceiras que aderirem a este processo de disseminação.

A Rede Global da Diáspora tem como principal missão promover a marca Portugal internacionalmente e ajudar as PME nacionais a aumentar as suas exportações, estimulando a colaboração das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.

Sendo esta uma plataforma colaborativa e assente numa lógica de rede social de networking, quantas mais pessoas aderirem, mais rica será a informação disponibilizada alavancando, desta forma, ligações pessoais e profissionais entre todos os portugueses que fazem parte da nossa Diáspora. A plataforma conta já com mais de quatro mil registados de 124 países diferentes e mais de dez mil empresas inseridas

A Rede Global da Diáspora, que tem por objetivo aproximar as PME portuguesas da emigração lusa, é um projeto apoiado pelo Portugal 2020, no âmbito do COMPETE 2020 – Sistema de Apoio às Ações Coletivas, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.