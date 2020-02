Berta Nunes promove ensino superior e língua portuguesa em Paris

No primeiro dia da visita a França, a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas esteve presente na inauguração do espaço da associação de jovens lusófonos Cap Magellan no Salon de l’Étudiant.

Esta participação insere-se na iniciativa LusoSup, que tem como objetivo atrair estudantes lusodescendentes para o ensino superior português.

A inauguração do espaço contou também com a presença do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Embaixador de Portugal em França.

Berta Nunes participou também no jantar solidário da iniciativa Lusotopia, organizado pela Coordenação das Coletividades Portuguesas de França com o objetivo de promover a língua portuguesa e a cultura da diáspora lusófona em França.