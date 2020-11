Berta Nunes promete adido social para a África do Sul

Na reunião com os conselheiros das comunidades portuguesas do Conselho Regional de África, realizada por videoconferência, a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas abordou a recente viagem à África do Sul, elogiando a organização e solidariedade da comunidade portuguesa local.

A Secretária de Estado reiterou que esta poderá contar com um adido social no país num futuro próximo e destacou ainda a importância da colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no país, que permitiu apoiar quatro instituições de cariz social dirigidas à comunidade portuguesa.

Berta Nunes apelou a que as associações das comunidades portuguesas se credenciem junto da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas para que se possam candidatar ao concurso de apoio ao movimento associativo, que decorre até 31 de dezembro.

Os conselheiros das comunidades portuguesas, Maria Lígia Fernandes, Helena Sofia Rosa Rodrigues, Gilberto Pereira Martins, Vasco Pinto de Abreu (África do Sul), e Manuel Cândido Coelho (Namíbia), expuseram as suas visões sobre a atividade da rede diplomática e consular e do movimento associativo na região.