Berta Nunes: primeiros dias de visita ao Brasil orientados para a ciência

A Secretária de Estado e das Comunidades Portuguesas (SECP), Berta Nunes, iniciou quinta-feira a sua segunda visita ao Brasil, compreendendo deslocações ao Rio de Janeiro, Brasília, São Luís do Maranhão, Belém do Pará e Manaus.

No primeiro dia, no Rio de Janeiro, a SECP manteve um encontro com representates dos funcionários do Consulado Geral. Seguiu-se um encontro com a Presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade Lima, juntamente com o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, onde foi debatida a cooperação com instituições portuguesas nas áreas da ciência, inovação e tecnologia no domínio da saúde. Integraram ainda a delegação o Embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, o Cônsul Geral de Portugal no Rio de Janeiro, Luís Gaspar da Silva, e o Cônsul Geral Adjunto, João Marco Deus, assim como a Diretora do Projecto Políticas Públicas na Longevidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Maria da Luz Cabral.

A Fundação brasileira tem uma estratégia de internacionalização onde Portugal se assume como centro nevrálgico, tendo como um dos exemplos mais recentes e emblemáticos a parceria que está a ser desenvolvida entre a Universidade de Aveiro, a própria Fiocruz e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). Trata-se de uma plataforma internacional para a Ciência, Tecnologia e Inovação, cujo objetivo é a construção de um centro internacional de investigação em Saúde e de um agrupamento luso-brasileiro na área da saúde.

A SECP reuniu com Alexandre Kalache, Presidente do Centro Internacional da Longevidade do Brasil, tendo sido debatida a perspetiva de cooperação nessa área, bem como com Ricardo Gonçalves, Administrador da Santa Casa Global, para uma abordagem à estratégia da Santa Casa para o Brasil.