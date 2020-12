Berta Nunes preside assinatura de protocolo na Casa do Passal

A Ministra da Cultura, Graça Fonseca, e a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, presidem, esta quinta-feira, às 11h30, à assinatura do protocolo relativo à gestão e funcionamento da Casa do Passal, em Carregal do Sal.

A Casa do Passal, propriedade da Fundação Aristides Sousa Mendes, classificada como Monumento Nacional, é um espaço de relevância cultural, social e histórica de Portugal e detém um significado profundamente humanista pelo facto de ter sido a residência de Aristides de Sousa Mendes e lugar de acolhimento de muitos refugiados salvos por aquele diplomata.

O documento terá como signatários a Direção Geral de Cultura do Centro, o município de Carregal do Sal e a Fundação Aristides Sousa Mendes, com o objetivo principal de estabelecer princípios de parceria, a desenvolver entre todos, para a definição do modelo de gestão e manutenção da Casa do Passal, que vigorará após a finalização das obras de Requalificação e Musealização da mesma.