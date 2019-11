Berta Nunes participa em seminário da Rede Lusa

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, participou, a 07 de novembro, em Bragança, no seminário de encerramento do projeto Rede Lusa, promovido pela Associação Comercial, Industrial e Serviços de Bragança. A sessão contou igualmente com a participação da coordenadora do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora (GAID), Luísa Pais Lowe, que realizou uma apresentação deste gabinete e do próximo encontro de Investidores da Diáspora, agendado para os dias 12 a 14 de dezembro, em Viseu.

No dia 08 de novembro Berta Nunes reuniu com representantes dos municípios que compõem a Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes. Foi discutido o importante papel das autarquias no acesso aos serviços públicos por parte dos cidadãos nacionais residentes no estrangeiro e no reforço da sua ligação ao país. Para esses objetivos é fundamental a missão dos Gabinetes de Apoio ao Emigrante (GAE), que estão integrados nas autarquias e prestam um atendimento qualificado e de proximidade. Os GAE podem também ter um papel ativo na atração de investimento da diáspora por via da ligação ao GAID.

Os GAE são estruturas de apoio aos munícipes que tenham estado emigrados, que se encontrem em vias de regresso ou que ainda residam nos países de acolhimento. Estes gabinetes pretendem responder às questões inerentes ao regresso e reinserção em todas as suas vertentes: social, jurídica, económica, investimento, emprego, estudos, entre outras.