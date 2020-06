Berta Nunes: os emigrantes são portugueses de primeira

“Como Secretária de Estados das Comunidades Portuguesas o que desejo é não estão de forma nenhuma em segundo plano”, disse Berta Nunes em entrevista ao BOM DIA, acrescentando que “as comunidades são portugueses de primeira”.

Uma das preocupações manifestada pela governante é a importância da imagem da diáspora: “queremos trazer para Portugal a imagem rica daquilo que são as nossas comunidades”, explicou, acrescentando que a presença portuguesa em todo o mundo deixa marcas positivas. “Por exemplo, o Luxemburgo não seria o mesmo sem os portugueses”, explicou Berta Nunes, citando vários domínios em que os portugueses se destacam.

“As nossas comunidades que estão nos vários países do mundo são comunidade que se integram sem deixar de ter uma forte ligação a Portugal”, por isso a Secretária de Estado destaca a importância dos programas de apoio ao investimento emigrante que o governo acaba de lançar “para fortalecer a ligação com Portugal, e contamos também com eles para a retoma”.

Berta Nunes mencionou ainda o orçamento que foi desbloqueado pelo executivo para apoiar os movimento associativo na Europa e os meios de comunicação da diáspora mais afetados pela pandemia.

A governante falava no contexto das celebrações do aniversário do Observatório dos Lusodescendentes que foi comemorado nas margens do Tejo com um grupo reduzido de participantes.

A Secretária de Estado das Comunidades aproveitou também a ocasião para desejar um feliz aniversário ao nosso jornal que neste dia 10 de junho completa 19 anos. “Quero desejar um futuro muito bom ao BOM DIA que tem feito um trabalho extraordinário”, afirmou Berta Nunes.