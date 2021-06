Berta Nunes nos EUA apela ao “rejuvenescimento das associações”

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas visitou o Consulado Honorário de Portugal em Waterbury-Naugatuck, acompanhada pela cônsul-geral em Nova Iorque Fátima Mendes e pelo cônsul honorário Abílio Lopes Gouveia.

Berta Nunes visitou ainda o Clube de Waterbury, onde teve oportunidade de sublinhar a importância do concurso de apoio ao movimento associativo da DGACCP e de debater com os associados deste clube português, que constitui também um centro de vacinação contra a COVID-19, o rejuvenescimento das direções associativas.

A SECP almoçou com membros da comunidade e visitou a escola comunitária Nossa Senhora de Fátima onde, no âmbito da ação da CEPE EUA do Camões, I.P., fez uma doação de livros à biblioteca escolar e participou na iniciativa “Conversas com Escritores”, com João Tordo e várias turmas desta escola portuguesa, que desenvolveram depois uma atividade de artes plásticas em torno de símbolos da cultura portuguesa.

No final deste quinto dia de visita aos EUA, a governante participou ainda num jantar organizado pela associação NYPALC em Mont Vernon, que contou também com a Mayor Shawyn Patterson-Howard.