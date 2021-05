Berta Nunes no Reino Unido durante três dias

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, inicia na terça-feira uma visita de três dias ao Reino Unido, que inclui reuniões com cidadãos nacionais residentes no país.

De acordo com um comunicado do gabinete da secretária de Estado enviado à Lusa, a visita “tem como principais objetivos avaliar a situação dos portugueses residentes no Reino Unido face à necessidade de apresentarem as suas candidaturas ao estatuto de residente”, cujo prazo termina em 30 de junho.

A deslocação servirá também para “contactar com uma das comunidades mais afetadas pelas medidas de combate à pandemia da covid-19″, acrescentou a nota.

O programa da visita inicia-se oficialmente na manhã do dia 18, com uma ida ao consulado-geral de Portugal em Londres, referiu o comunicado.

Durante a parte da tarde, está prevista uma reunião com a Coordenação de Ensino Português no Reino Unido na embaixada de Portugal em Londres, que mais tarde nesse dia receberá também um encontro com membros da comunidade.

Na manhã de quarta-feira, Berta Nunes visitará a Escola Anglo-Portuguesa de Londres, encontrando-se à tarde com a comunidade lusa de Stockwell, em Lambeth, a zona mais portuguesa da capital britânica, onde visitará a biblioteca de South Lambeth, o Centro Desportivo e Cultural e contactará com estabelecimentos portugueses.

A secretária de Estado reunir-se-á também com um conselheiro das comunidades portuguesas e com os representantes dos movimentos associativos Comunidade de estudantes e investigadores portugueses no Reino Unido (PARSUK, em inglês), Respeito e Anglo-Portuguese Society.

Por fim, Berta Nunes visitará o consulado-geral de Portugal em Manchester na manhã de quinta-feira, almoçando, depois, com representantes da comunidade portuguesa.

O programa termina com uma visita a um estabelecimento comercial português.