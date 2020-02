Berta Nunes no Brasil: mostrar o Portugal moderno

A visita de Berta Nunes a São Paulo teve início no dia 8 de fevereiro com uma reunião de trabalho entre a Secretária de Estado e os funcionários do Consulado em São Paulo, seguida de uma visita às instalações daquele posto consular.

Seguiu-se uma reunião com os membros da Direção da Câmara Portuguesa de São Paulo, permitindo à Secretária de Estado conhecer o trabalho desenvolvido por aquela instituição como instrumento relevante no reforço das relações económicas e comerciais entre os operadores nacionais e brasileiros. Teve também a oportunidade de informar os seus interlocutores sobre as vantagens do Programa Nacional de Apoio ao Investidor da Diáspora (PNAID), Programa Regressar e Programa Estudar e Investigar em Portugal. Do lado da Câmara Portuguesa foram suscitados temas como as garantias bancárias, o reconhecimento de graus académicos e as autorizações para o exercício de determinadas profissões.

A Secretária de Estado foi a convidada de honra do almoço com representantes da comunidade, membros do Conselho Consultivo do Consulado Geral e outros convidados, na Casa de Portugal de São Paulo, tendo tido a oportunidade de interagir com personalidade com um papel relevante na comunidade portuguesa de São Paulo. Na sua intervenção, a Secretária de Estado teve a oportunidade de apresentar um Portugal moderno e aberto ao mundo, bem como de valorizar a boa integração, o empreendedorismo e o contributo das comunidades portuguesas nas sociedades onde se inserem.

A Secretária de Estado participou ainda no Programa “Portugal no Mundo” da RTP, na Casa de Portugal, em São Paulo, onde abordou o tema das comunidades portuguesas em vários países e suas características bem como sobre a importância do movimento associativo na diáspora.

Por último, a Secretária de Estado visitou as instalações do Centro de Apoio Social da Provedoria Portuguesa, que é uma das mais antigas e prestigiadas entidades da Comunidade em São Paulo. Durante a visita, a Secretária de Estado foi informada sobre o trabalho de acompanhamento de proximidade a cidadãos nacionais carenciados desenvolvidos por aquela coletividade, designadamente através do apoio prestado nas áreas do alojamento, alimentação e cuidados de saúde adequados e permanentes.

A visita a São Paulo foi acompanhada pelo Embaixador de Portugal no Brasil, Jorge Cabral, o Presidente do Camões IP, Luís Faro Ramos, e o Cônsul Geral de Portugal em São Paulo, Paulo Nascimento.

