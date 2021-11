Berta Nunes nega rotura consular na Alemanha

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, que terminou esta segunda-feira uma visita de quatro dias à Alemanha, rejeitou que os consulados portugueses no país estejam “à beira da rutura”, sublinhando o “investimento na rede”.

A governante esclareceu que já foi aberto um novo concurso que prevê a entrada de três novos funcionários que resultam do processo regular de recrutamento anual, que tem como objetivo o reforço da rede externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Na sexta-feira, em declarações à Lusa, os conselheiros das comunidades portuguesas na Alemanha manifestaram a sua preocupação com a falta de funcionários e de material técnico que dizem não ser renovado. A secretária de Estado reconhece que há algumas queixas, mas rejeita falta de investimento.

“Nós estamos a investir na rede, em pessoas, em meios técnicos e informáticos, e estamos também a tomar outra série de medidas importantes para as pessoas, que é tentar que elas não tenham de vir aos consulados e possam fazer alguns atos totalmente ‘online’”, revelou Berta Nunes à Lusa.

“Há alguns problemas que resultam do impacto da covid, e principalmente da necessidade de agendamento prévio para os atendimentos, consequência da pandemia e das pessoas não conseguirem ir ao consulado espontaneamente, sem marcação”, admitiu.

A secretária de Estado esclareceu que, já este ano, entraram três novos funcionários para os consulados de Dusseldorf, Hamburgo e Estugarda, integrando um “esforço que tem vindo a ser feito todos os anos”.

“Tem entrado sempre mais gente do que tem saído. Ou seja, há agora mais 141 funcionários que em 2016”, apontou.

Os conselheiros das comunidades queixam-se de tempos de espera, para tratar de documentos, por exemplo, que podem chegar a três meses, mas Berta Nunes não tem dúvidas de que a rede consular na Alemanha funciona bem.

“Quando dizem que tem um tempo de espera de três meses, numa situação em que ainda temos os consulados a trabalhar com algumas restrições, e alguns parados (…) não me parece exagerado, desde que a pessoa possa esperar esse tempo”, salientou, lembrando que existem as vagas de urgência, quando necessário.

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas reconhece que ainda há pontos a melhorar, como a resposta telefónica em alguns postos, e não descarta um “regime mais híbrido” com vagas de atendimento para o próprio dia.

“É preciso, da nossa parte, um esforço de informação, e da parte dos utentes, um esforço de adaptação”, realçou.

Berta Nunes terminou hoje uma visita à Alemanha que começou na sexta-feira em Berlim, e que passou também por Paderborn e Dusseldorf. A secretária de Estado das Comunidades mostrou-se satisfeita com os resultados, prometendo uma nova passagem pelo país caso continue em funções.