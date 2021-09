Berta Nunes na Suíça a partir de domingo

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas visita a Suíça entre os dias 5 e 11 de setembro.

Berta Nunes reune-se com a comunidade portuguesa naquele país, composta por cerca de 260 mil cidadãos, visita os consulados em Genebra e em Zurique, bem como a secção consular da Embaixada de Portugal em Berna e o escritório consular em Sion, além de se encontrar com a Coordenação de Ensino Português naquele país.

O programa inclui um encontro com o Secretário de Estado para as Migrações, Mário Gattiker.

No âmbito da divulgação do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID) a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas participará igualmente nas sessões de ativação da Rede Global da Diáspora e de promoção de Encontros de Negócios organizadas pela Fundação AEP naquele país.

Programa da visita

Dia 5 (domingo) – Genebra

19h00 – Encontro com altos funcionários portugueses de diversos organismos internacionais com sede em Genebra e membros de associações de pós-graduados

Dia 6 (segunda-feira) – Sion e Genebra

10h30 – Visita ao Escritório Consular em Sion

13h30 – Reunião com a Coordenação e professores da Rede EPE no Cantão de Valais

17h15 – Encontro com funcionários nas instalações do Consulado Geral em Genebra

18h00 – Encontro, no Consulado Geral, com o Conselho Consultivo da área consular de Genebra e outros membros da comunidade portuguesa

Dia 7 (terça-feira) – Lausanne e Genebra

10h00 – Visita ao Museu da Imigração, em Lausanne

12h00 – Visita ao Consulado Geral em Genebra

15h00 – Visita à empresa Fragastores, em Genebra

18h00 – A SECP intervém na apresentação da Rede Global da Diáspora (Fundação AEP), na Câmara de Comércio e Indústria dos Serviços de Cantão de Genebra

Dia 8 (quarta-feira) – Le Locle e Berna

11h00 – Visita à empresa Calçada Polissage, em Le Locle

17h00 – Reunião com Coordenação e professores rede EPE, na Embaixada de Portugal em Berna

– Jantar organizado pela Fundação AEP

Dia 9 (quinta-feira) – Berna, Pfäffikon e Zurique

09h30 – Encontro com o Secretário de Estado para as Migrações, Mário Gattiker

10h30 – Visita à Secção Consular da Embaixada em Berna

14h00 – Visita à empresa Gheri Carrosserie Spritzwerk GmbH, em Pfäffikon

17h30 – A SECP intervém na apresentação da Rede Global da Diáspora (Fundação AEP), na Switzerland Global Enterprise, em Zurique

Dia 10 (sexta-feira) – St. Moritz e Zurique

12h00 – Almoço com a comunidade portuguesa em St. Moritz 15h15 – Visita à empresa Biancotti, em St. Moritz

19h30 – Jantar no Centro Lusitano de Zurique

Dia 11 (sábado) – Zurique

11h00 – Encontro e almoço com a comunidade, na Associação Portuguesa de Zurique.