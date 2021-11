Berta Nunes: investimento da diáspora é crucial nesta fase pós-pandemia

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, realçou este sábado, no âmbito da sua participação na conferência Portugal+, em Düsseldorf, a importância do investimento da diáspora em Portugal neste período pós-pandemia.

A governante, que marcou presença no evento por via remota, aproveitou ainda para promover os Encontros PNAID e referir que, em 2020, as remessas dos emigrantes representaram 1.8% do PIB português, num total de três mil milhões de euros.

Assista em baixo à conferência completa:

