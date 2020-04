Berta Nunes: esta terá de ser uma Páscoa diferente para os emigrantes

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, recorreu ao Facebook para se dirigir aos portugueses da diáspora por ocasião da Páscoa.

A mensagem ficou, como é lógico, marcada pelos efeitos da pandemia de covid-19. “Esta terá de ser uma Páscoa diferente”, afirmou a governante, reforçando o apelo para que os portugueses da diáspora não regressem aos país nesta época festiva. “Esta distância é um gesto de amor”, declarou.

Consciente da importância da quadra na vida das comunidades portuguesas, Berta Nunes lembrou que “os emigrantes portugueses conhecem bem o significado da palavra sacrifício”.

“É fundamental que todos cumpramos. É importante que não pensemos que uma pessoa não faz diferença, porque pode fazer”, frisou a secretária de Estado que é médica de formação.

No final do referido vídeo Berta Nunes deixa uma garantia aos portugueses no estrangeiro: “neste tempo de desafio para todos, quero que saibam que estamos atentos e a acompanhar a situação das nossas comunidades através dos nossos consulados e embaixadas”.