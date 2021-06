Berta Nunes encontrou-se com comunidade portuguesa de Nova Iorque

Em Nova Iorque, a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas reuniu com o conselho consultivo do Consulado Geral de Portugal em Nova Iorque e, acompanhada pela Cônsul Geral Fátima Mendes, visitou as instalações deste posto consular.

No sexto dia de visita aos EUA, Berta Nunes almoçou com membros da comunidade, entre eles cientistas, artistas, dirigentes associativos, empresários e o Conselheiro das Comunidades Portuguesas e visitou a Sinagoga Portuguesa de Nova Iorque, lugar fundamental na história da primeira comunidade judaica nos EUA.