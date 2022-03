Berta Nunes encontra-se com a comunidade portuguesa em Paris

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, desloca-se esta sexta-feira a Paris para se encontrar com diversas associações portuguesas e participar na Semana da Gastronomia Portuguesa.

De acordo com a agenda enviada ao BOM DIA, Berta Nunes estará, a partir das 9h30 (hora local) de sexta-feira, no Consulado-Geral de Portugal em Paris, para estreitar laços com o movimento associativo da cidade.

Mais tarde, pelas 12h30, a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas marcará presença no almoço de inauguração da 18.ª edição da Semana da Gastronomia Portuguesa, organizada pela Rádio Alfa.