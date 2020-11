Berta Nunes em Joanesburgo e Pretória

No segundo dia da visita à África do Sul, a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas visitou os lares geriátricos de São Francisco, em Pretória, de Santa Isabel, em Joanesburgo, e de Nossa Senhora de Fátima, em Benoni.

Estas três instituições de cariz social dirigidas à comunidade portuguesa beneficiaram de obras de requalificação com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) no valor de 60 mil euros, que inclui igualmente o apoio à Escola do Lusito, dirigida a crianças com necessidades educativas especiais.

Berta Nunes, que foi acompanhada pela dirigente da SCML Maria da Luz Cabral, pelo Embaixador de Portugal em Pretória, Manuel Carvalho, e pelo Cônsul-Geral de Portugal em Joanesburgo, Francisco Meireles, visitou em Joanesburgo as associações União Cultural, Recreativa e Desportiva, Núcleo de Arte e Casa dos Poveiros e, em Pretória, a Associação da Comunidade Portuguesa em Pretória.

No Consulado-Geral em Joanesburgo, a governante reuniu-se com os professores da Rede de Ensino Português na África do Sul, onde teve oportunidade de debater a realidade do trabalho que desenvolvem no terreno.

Em 2020, a rede EPE no país conta, no ensino básico e secundário, com 19 professores e 1.752 alunos.