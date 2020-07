Berta Nunes elogia ambição de gabinete do emigrante de Montalegre

Berta Nunes, Secretária de Estado das Comunidades Portugueses visitou o Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE) de Montalegre.

No Facebook, a governante explicou que este GAE pretende estabelecer uma rede da Diáspora Barrosã. “Esta iniciativa insere-se numa estratégia a médio e longo prazo de atração de investimento e desenvolvimento económico locais, da qual se destacam o Encontro do Emigrante Barrosão, adiado para 2021, e o Encontro de Investidores da Diáspora previsto para 2022”, explica Berta Nunes.

Com estas medidas, o executivo de Montalegre, para além de dar seguimento ao estabelecido na lei, relativamente à transferência de competências para as autarquias locais, “vai mais longe, ao partilhar os desígnios do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, em colaboração com o Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, para trabalhar no sentido de atrair investimento e/ou internacionalizar bens e serviços produzidos em Montalegre”, considera Berta Nunes.