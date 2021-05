Berta Nunes destaca ensino do português cá fora

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, destacou esta quarta-feira a aposta no ensino do português no estrangeiro, iniciativa que este ano está presente em 18 países, envolvendo 978 professores.

Numa mensagem vídeo projetada em Guimarães, cidade que acolhe as comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, a governante sublinhou ainda que o ensino do português no estrangeiro abrange 1.445 escolas e 66 mil alunos do ensino pré-escolar, básico e secundário.

“Outrora, a relação com a língua portuguesa constituía, por vezes, na história da emigração portuguesa, algo que os portugueses e os lusodescendentes procuravam esconder, temendo que a sua associação a Portugal os prejudicasse na sua integração nos países de acolhimento ou na aprendizagem da língua desses países. Felizmente, essa não é hoje a realidade que conhecemos”, afirmou Berta Nunes, para vincar “a dimensão” atual do ensino do português no estrangeiro.

Apontando a língua como “uma das ligações mais importantes da diáspora com Portugal”, a secretária de Estado enfatizou o facto de o português já ser falado por 260 milhões de pessoas, número que ainda este século poderá atingir os 500 milhões.