Berta Nunes defende melhoria dos serviços consulares em Santos

Como noticiado pelo BOM DIA, a secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, está em visita oficial ao Brasil. A governante passou o segundo dia da deslocação na área consular de Santos.

No segundo dia da sua visita ao Brasil, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, realizou uma visita de trabalho ao escritório consular em Santos, que se encontra na dependência do consulado geral em São Paulo, reforçando a necessidade de um esforço contínuo de melhoria de prestação de serviços consulares aos utentes.

De seguida, a secretária de Estado visitou as instalações e valioso espólio do Centro Cultural Português de Santos – uma associação criada em 2010 a partir da fusão entre o Centro Português de Santos (fundado em 1895) e a Sociedade União Portuguesa (fundada em 1928) e que, desde então, se tem vindo a afirmar como uma instituição de referência na comunidade portuguesa, desenvolvendo um trabalho muito meritório na promoção e divulgação da cultura e tradições portuguesas em Santos. No final da visita ao Centro Cultural foi descerrada uma placa de homenagem à comunidade luso-brasileira da baixada santista.

Berta Nunes teve ainda a oportunidade de reunir com dirigentes da comunidade portuguesa daquela região. Durante a reunião foi abordada a situação da comunidade portuguesa em Santos e o trabalho desenvolvido nas áreas dos serviços consulares, promoção da cultura e do ensino da língua portuguesas, assim como na área do apoio social.

A secretária de Estado foi a convidada de honra de um almoço no Centro Cultural Português com dirigentes e elementos destacados da comunidade portuguesa naquela localidade. O almoço contou ainda com a presença do secretário do Governo brasileiro, em representação do prefeito de Santos, o luso-descendente Rogério Santos.

Finalmente, a secretária de Estado visitou o Centro Cultural e Desportivo do Morro de São Bento, onde existe uma relevante comunidade tradicional madeirense. A secretária de Estado foi brindada com uma exibição do Rancho Folclórico Típico Madeirense, liderado pela sua presidente Claudete Pereira.

A visita foi acompanhada pelo embaixador de Portugal no Brasil, Jorge Cabral, o presidente do Camões IP, Luís Faro Ramos e o cônsul geral de Portugal em São Paulo, Paulo Nascimento.