Berta Nunes debate liderança e inovação no feminino

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, participa segunda-feira no painel da manhã da Conferência virtual “Liderança e Inovação no Feminino”, organizada pelo Instituto Nacional de Administração e cuja sessão de abertura será feita pela Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão.

O painel contará ainda com a participação da Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, Maria de Fátima Fonseca; da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro; da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques; e da Secretária de Estado da Justiça, Anabela

Pedroso.

