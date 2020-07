Berta Nunes debate as férias em Portugal em tempos de pandemia

Esta quarta-feira, dia 15 de julho, às 12 horas de Lisboa, a Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, participa num debate organizado pelo deputado Paulo Pisco subordinado ao tema “Portugal seguro – férias dos residentes no estrangeiro em tempos de pandemia”.

Além de Berta Nunes, o debate conta com portugueses da Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, França, Reino Unido e Suíça, e a moderação do deputado eleito pelo Círculo da Europa, Paulo Pisco. O debate será efetuado via Zoom, com transmissão no Facebook do BOM DIA.

“O objetivo principal é debater a vinda de férias a Portugal dos portugueses residentes no estrangeiro, numa altura em que há muita desinformação e perceções erradas sobre as condições sanitárias em Portugal. Devido à forma distorcida como chega a informação sobre a situação em Portugal, muitos portugueses estão a ser penalizados nas suas opções de férias, optando por adiar ou mesmo anular a sua ida a Portugal, privando-os assim de um direito”, afirma Paulo Pisco em comunicado. O deputado acha que a situação se agrava por causa das “listas que incluem uns países e excluem outros, em muitos casos com critérios duvidosos ou à la carte, contribuindo ainda mais para a desinformação e medos infundados”.

Depois das intervenções dos participantes, haverá um espaço de comentários cujo objetivo se deverá centrar no que se pode fazer para que a informação chegue aos portugueses residentes no estrangeiro de forma correta e sem distorções.

Os intervenientes no debate são:

LUXEMBURGO

Raúl Reis – Fundador do jornal BOM DIA

ALEMANHA

Daniel Soares – Membro da Associação de Estrangeiros de Bremerhaven e dirigente associativo.

BÉLGICA

Rui Faria da Cunha – Advogado e presidente da Câmara do Comércio Belgo-Portuguesa

FRANÇA

Nathalie Oliveira – Dirigente do Partido Socialista Francês e Português.

Luísa Semedo – Professora Universitária e Conselheira das Comunidades Portuguesas

REINO UNIDO

Rita Pinho – Policy Advisor na Impact Unit na University College London.

SUÍÇA

António Cunha – Professor honorário da Universidade de Lausanne e dirigente associativo.