Berta Nunes continua a apostar nos encontros de investidores da diáspora

O quarto Encontro de Investidores da Diáspora realiza-se em Viseu, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2019, numa iniciativa conjunta da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, através do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora (GAID), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e da Comunidade Intermunicipal de Viseu Dão Lafões, com o apoio da Câmara Municipal de Viseu.

Berta Nunes, recém-nomeada Secretária de Estado Das Comunidades Portuguesas afirma em comunicado enviado às redações que “o processo dos encontros de investidores da diáspora tem reforçado e afirmado uma visão cada vez mais integrada da importância estratégica e peso económico, para o nosso país, do empreendedorismo das comunidades portuguesas, na sua dupla dimensão investimento e internacionalização”.

Em cooperação com as relevantes entidades e instituições públicas e privadas, o governo pretende continuar a apostar “na dinamização e potenciação do tecido empresarial da diáspora portuguesa, na consolidação de uma rede identitária e congregadora dos seus membros e representantes”, ao mesmo tempo que providencia “a informação e o apoio necessários à procura de oportunidades de investimento e inovação e à ligação ao nosso país, em benefício de todas as partes”.

Tendo em conta “os resultados concretos e o retorno positivo” dos encontros anuais e intercalares de Investidores da Diáspora entre 2016 e 2019, Berta Nunes considera justificada a prossecução desta iniciativa e espera que o quarto encontro em Viseu será uma “excelente oportunidade para promover e aprofundar o conhecimento mútuo, partilhar experiências e conhecer novos mecanismos institucionais de apoio ao investimento em Portugal”.

O programa do evento pode ser consultado aqui, e a inscrição pode ser feita através do correio eletrónico gaid@mne.gov.pt.