Berta Nunes confirma encontro de investidores da diáspora em Fátima

A administração Trump concordou com a retirada dos agentes federais que tinha destacado para controlarem os protestos em Portland, no Estado do Oregon. A informação foi avançada pela governadora desse Estado, que tinha já criticado a "ingerência" da Casa Branca e acusado os agentes federais de "atuarem como uma força de ocupação e trazerem violência" ao longo de quase um mês de confrontos com os manifestantes.