Berta Nunes conclui visita aos Estados Unidos

No último dia da visita aos Estados Unidos da América, a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas visitou, em Miami, o estabelecimento comercial português Majestic, de Aleixo Vieira, que vive entre os EUA e a Venezuela e é igualmente fundador do jornal Correio da Venezuela.

Berta Nunes reuniu-se depois com o luso-americano Alberto Carvalho (na foto acima), superintendente das escolas públicas de Miami-Dade, o quarto maior sistema do país, com quem teve oportunidade de debater o ensino da língua portuguesa nos EUA e comparar os sistemas de ensino nos dois países.

Nos últimos dias, em torno das celebrações do Dia de Portugal,de Camões e das Comunidades Portuguesas, proporcionaram-se encontros muito úteis com a comunidade portuguesa (associações, eleitos e empresários) autoridades locais ou escolas portuguesas.

Além de Miami, a visita incluiu Elizabeth, Newark, Boston, Newport, Providence, Fall River, New Bedford, Waterbury-Naugatuck, Hartford, Nova Iorque e Palm Coast.