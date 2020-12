Berta Nunes: cartões de cidadão vão ser entregues por correio

Em entrevista ao BOM DIA sobre o Brexit e os serviços consulares no Reino Unido, a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas revelou estar a trabalhar “em medidas para facilitar a vida às pessoas e aos funcionários do consulado”

“Essas medidas, tais como o registo de nascimento online e procurar que, no próximo ano já se possa enviar, os cartões de cidadão para casa das pessoas”, disse Berta Nunes. O envio do cartão de cidadão para casa dos emigrantes surge depois de uma experiência-piloto feita em Portugal.

O alargamento do serviço de registo de nascimento online ao estrangeiro começa pela França e Reino Unido, países onde mais de um milhão e 200 mil cidadãos nacionais têm residência inscrita no seu cartão de cidadão. Berta Nunes confirmou que esses serão os primeiros países com acesso a este serviço, que estará disponível já a partir de dia 21 de dezembro.

Também nessa data, a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, e a Secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, apresentam todas as novas medidas de simplificação administrativa no estrangeiro.