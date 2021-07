Berta Nunes apresenta Encontros do PNAID

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, apresentou esta quarta-feira os Encontros do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID) 2021, que decorrerão em Fátima de 9 a 11 de dezembro.

O evento, que dá continuidade aos Encontros de Investidores da Diáspora, promove a interação entre redes de portugueses e lusodescendentes cá fora e a partilha de informação relativa a apoios e programas para as comunidades portuguesas.

Nesta ocasião, Berta Nunes recordou que foi feita uma atualização do formato do evento, após a aprovação do PNAID, para potenciar esta interligação das redes da diáspora e prestar informação sobre medidas de apoio ao investimento em Portugal nos domínios da agricultura, economia azul ou turismo e sustentabilidade, através de múltiplas sessões temáticas, bem como apresentar o território em 2021.

As inscrições e o programa estão disponíveis aqui. Ainda no âmbito dos Encontros, serão organizados até dezembro vários webinars temáticos num ciclo que se inicia a 21 de julho com a sessão sobre Investimento Imobiliário.