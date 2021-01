Berta Nunes anuncia plano de formação de técnicos para investimento da diáspora

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas reuniu-se sexta-feira, por videoconferência, com a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Algarve.

Berta Nunes anunciou que no próximo mês terá início o plano de capacitação e formação dos técnicos dos municípios e das CIM em matérias relacionadas com o apoio ao investimento e empreendedorismo da diáspora.

Este plano de capacitação, desenvolvido na âmbito do PNAID e que decorrerá em formato online, permitirá ainda articular os vários serviços do Estado e dos municípios no apoio e facilitação dos processos de investimento bem como de promoção das exportações através da diáspora.

