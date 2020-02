Berta Nunes: a nossa emigração é empreendedora e aceita correr riscos

“Portugal não tem muitos recursos naturais mas a nossa riqueza são as pessoas: empreendedoras, aceitam desafios e correm riscos”, disse ao BOM DIA a Secretária de Estado das Comunidades no Luxemburgo, “e a nossa emigração é exemplo disso mesmo”, defendeu Berta Nunes.

A Secretária de Estado falava no primeira dia de uma visita ao Luxemburgo, tendo participado na cerimónia de entrega de diplomas de ensino português no grão-ducado, onde também esteve o presidente do Instituto Camões, Luís Faro Ramos.

Na sua intervenção no evento, Berta Nunes insistiu na importância da língua portuguesa por se tratar de um idioma universal e salientou que é ainda uma “língua de oportunidades”.

A governante pediu ainda que a diáspora portuguesa pense em investir em Portugal porque “o país, para continuar a crescer, precisa de investimento, precisa de exportar, e aí as nossas comunidades são muito importantes”. Berta Nunes afirmou, em entrevista ao BOM DIA que “muito do investimento em Portugal passa pelas nossas comunidades”.

“Portugal é um país com cada vez mais condições para que se possa lá investir”, insistiu, salientando que atualmente há “programas de investimento para pequenas e micro-empresas” que o governo desenhou para melhorar o regresso de emigrantes investidores ou trabalhadores.

Veja a entrevista completa de Berta Nunes ao BOM DIA: