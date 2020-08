Bernardo Silva pode estar quase a deixar o City

No Manchester City desde 2017/18, Bernardo Silva viveu esta temporada aquela que terá sido a que foi menos protagonista e em Inglaterra este domingo diz-se que o futuro do médio português poderá passar pela saída já neste defeso.

O destino, segundo o jornal Telegraph, pode ser o Barcelona, uma equipa que há muito segue o craque português e que agora estará a desenhar um plano de ataque para convencer tanto os “citizens” como o próprio jogador.

De acordo com o referido jornal, os catalães estarão a ponderar oferecer a Bernardo Silva um papel importante no seu plantel para a próxima temporada – algo que foi perdendo gradualmente este ano no clube de Manchester.

Quanto à fórmula de negócio para convencer o City, por estarem com o orçamento limitado, os culés tencionam envolver Nélson Semedo na negociação, de forma a baixar o preço a pagar pelo canhoto que custou em 2017 uma verba em torno dos 50 milhões de euros.