Bernardo Silva no Luxemburgo: Mau estado do relvado não é desculpa

Bernardo Silva está mais determinado do que ninguém em garantir a qualificação de Portugal para o Euro 2020 este domingo quando a seleção nacional defrontar o Luxemburgo.

O médio do Manchester City não esteve no Euro 2016, por lesão, mas agora quer fazer parte do grupo que vai defender o título no próximo ano.

«Senti um grande orgulho, como todos os portugueses. Foi o nosso primeiro troféu internacional, queria lá ter estado, mas foi um orgulho para todos. Espero estar agora no Euro 2020, vou dar o meu melhor para lá estar. Muito disso passa por amanhã ganharmos o jogo», comentou.

Quanto ao anunciado mau estado do relvado do estádio Josy Barthel, Bernardo Silva comentou que “o relvado não vai servir de desculpa para nada”.