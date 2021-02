Bernardo Silva em grande na vitória do City

O futebolista internacional português Bernardo Silva marcou e assistiu na vitória do Manchester City, no reduto do Everton (3-1), um resultado que permitiu aos ‘citizens’ passarem a liderar a liga inglesa com 10 pontos de vantagem.

O extremo direito foi a grande figura em Goodison Park, ao assistir o argelino Riyad Mahrez, para um grande golo, aos 63 minutos, para, depois, ‘selar’ o triunfo, aos 77, num remate colocado, a passe do brasileiro Gabriel Jesus.

Na primeira parte, Phil Foden (32) tinha aberto o ativo para os ‘citizens’, que tiveram João Cancelo e Rúben Dias no ‘onze’, mas a resposta surgiu pelo brasileiro Richarlison, cinco minutos depois, com a bola embater-lhe na perna de forma involuntária, antes de entrar na baliza.

Ao fim de 24 jornadas, a equipa treinada pelo espanhol Pep Guardiola soma 56 pontos, mais 10 do que o rival Manchester United e do que o Leicester, ambos no segundo lugar, enquanto os ‘toffees’, que tiveram o luso André Gomes entre os suplentes, não vencem para a prova há três jogos e seguem em sétimo, com 37.

Horas antes, num jogo também em atraso, mas da 17.ª ronda, entre Burnley e Fulham, os golos apenas aconteceram no segundo tempo.

Os ‘cottagers’ até pareciam estar bem encaminhados para sair do Turf Moor com o triunfo, quando o nigeriano Ola Aina, aos 49 minutos, deu vantagem aos londrinos, com a resposta dos ‘clarets’ a surgir logo de seguida, por Ashley Barnes (52).

A equipa do português Ivan Cavaleiro, que esteve em campo a partir do minuto 67, continua com a vida difícil na Premier League, mantendo-se na 18.ª posição, com 19 pontos, menos seis do que o Newcastle, a primeira equipa acima da ‘linha de água’. O Burnley segue no 15.º posto, com 27.

