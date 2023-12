Bernardo Paçó e Lúcio Rocha convocados para a campeã mundial de futsal

O guarda-redes Bernardo Paçó e o ala Lúcio Rocha foram esta terça-feira convocados pela primeira vez para a seleção A portuguesa de futsal, com vista aos últimos jogos na Ronda de Elite do apuramento para o Mundial de 2024.

O guardião é irmão gémeo de Tomás Paçó, igualmente chamado por Jorge Braz, sendo ambos jogadores do Sporting, enquanto Lúcio Rocha, do Benfica, estreia-se depois de ter sido eleito o melhor jogador do Europeu de sub-19, que Portugal venceu.

A seleção das ‘quinas’, atual campeã mundial e bicampeã europeia, vai defrontar a Finlândia (casa) e a Geórgia (fora) na quinta e sexta e última jornadas da ronda de elite, bastando a Portugal uma vitória para garantir a liderança do Grupo E e apuramento direto para o Mundial.

Os quatro melhores segundos classificados qualificam-se para um play-off, de onde sairão os últimos dois qualificados europeus.

Portugal lidera com 12 pontos, seguido da Geórgia, com sete, da Finlândia, com quatro, e da Arménia, sem qualquer ponto.

O jogo diante dos finlandeses está agendado para 15 de dezembro, às 19h30, no Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra, e a visita à Geórgia, a Tbilissi, em 20 de dezembro, às 18h00 locais (14h00 em Lisboa).