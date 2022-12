Bernardo Ivo Cruz: temos de trabalhar com a diáspora na internacionalização 

“Quando visito as comunidades lembro-me da minha própria história. Os meus pais, eu e os meus irmãos emigrámos e depois regressámos. A experiência de ser diáspora deixa uma marca”. Foi com estas palavras que o atual secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, iniciou esta quarta-feira a sua intervenção virtual na apresentação da Rede Global da Diáspora, que teve lugar na Associação Empresarial de Portugal, no Porto.

O governante dirigiu-se aos empresários presentes reforçando a necessidade de “trabalhar em conjunto para a internacionalização”, um objetivo e uma responsabilidade assumidas pelo Governo mas que, defende, também deve “passar para as mãos das associações empresariais, universidades e estruturas da sociedade civil”.

“Portugal foi sempre um país aberto ao mundo, tal como a nossa economia, pelo que o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) tem um conjunto lato de instrumentos, começando pela AICEP, passando pelo apoio ao desenvolvimento, a comunidade de países de língua portuguesa e os apoios ao investimento”, referiu, ao mesmo tempo que aproveitou para salientar que “alargar a base de exportação e investimento disruptivo nas novas áreas que se destacam na economia é essencial”.

Para o secretário de Estado da Internacionalização, a capacidade de adaptação da diáspora é relevante no contexto atual devido a “uma rede que pode ajudar a diversificar a rede portuguesa de exportação e a atração do investimento em Portugal para as comunidades”.

Bernardo Ivo Cruz salientou ainda o desejo de mapear a diáspora para saber onde estão os portugueses, um projeto que se complementa com o da Rede Global da Diáspora: “A nossa diáspora é instrumento fundamental da nossa economia e do desenvolvimento. São instrumentos demasiado importantes para os ignorarmos”.

O governante falava na sessão de apresentação da Rede Global da Diáspora, que encerra uma série de “roadshows” de apresentação do projeto de que o BOM DIA é parceiro.