Bernardo Ivo Cruz passa 10 de Junho na Califórnia

O Secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, desloca-se à Califórnia, de 06 a 11 de junho, com um programa dedicado às universidades, às empresas tecnológicas e ao contacto com a comunidade portuguesa residente na costa oeste dos Estados Unidos, por ocasião das celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Os dois primeiros dias de deslocação são dedicados a instituições de ensino superior, com destaque para as visitas às universidades de Stanford, Berleley e Santa Clara, onde decorrem igualmente reuniões com as respetivas reitorias e com portugueses que estudam e trabalham nestas comunidades académicas.

O Secretário de Estado Bernardo Ivo Cruz sinaliza, assim, a relevância da internacionalização das instituições do ensino superior e dos centros de investigação portugueses, que o Governo apoia e releva, nomeadamente através do fomento de oportunidades de colaboração e intercâmbio de estudantes, de professores e de investigadores com as universidades americanas.

Na agenda da semana estão ainda previstos contactos e visitas a várias empresas ligadas à área da inovação, designadamente empresas de tecnologias de informação ou que usam a inteligência artificial nos serviços que prestam, casos da Google, da Cloudflarte, da Five9 ou Cruise, cujo trabalho o SEI ficará a conhecer de perto. Na quinta-feira, está ainda previsto um encontro com empreendedores portugueses da Bay Area.

No dia 10 de Junho, o Secretário de Estado Bernardo Ivo Cruz assiste, com o Mayor de São Francisco, ao içar da bandeira de Portugal no City Hall de São Francisco, seguindo-se uma receção do Dia de Portugal no Consulado. No dia seguinte, juntamente com o Mayor de San Jose, o SEI participa na Parada da cidade e na cerimónia de abertura no Museu Histórico Português.