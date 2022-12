Bernardo Ivo Cruz no Reino Unido para fomentar relações comerciais

O Secretário de Estado da Internacionalização (SEI), Bernardo Ivo Cruz, desloca-se ao Reino Unido para um conjunto de iniciativas que passam por encontros políticos e com empresas, em Londres, e por uma conferência sobre o futuro das relações comerciais e de investimento entre Portugal e o Reino Unido, na Universidade de Bristol. A deslocação decorre de quarta a sexta-feira.

Na quinta-feira decorre um dos pontos principais da agenda, com a intervenção do SEI na Universidade de Bristol sobre o futuro das relações comerciais e de investimento entre Portugal e o Reino Unido. Trata-se de uma iniciativa organizada na sequência da Declaração Conjunta, assinada em junho passado, pelos chefes de Governo dos dois países, que pressupõe, entre outras, ações nas áreas do Comércio, Investimento, Cadeias de Abastecimento e Emprego.

Já em Londres, além de múltiplas reuniões com empresas de diferentes setores, o SEI reunir-se-á com o Secretário de Estado responsável pelo setor do Comércio Internacional e com membros da Comissão Parlamentar de Comércio Internacional, bem como participa na Receção Anual da Anglo-Portuguese Society.