Bernardo Ivo Cruz na reunião das Câmaras de Comércio Portuguesas no Mundo

O Secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, desloca-se ao Brasil, para participar, na quinta-feira, na X Reunião Anual das Câmaras de Comércio Portuguesas no Mundo, em Florianópolis, “um sinal de reconhecimento do papel desta rede mundial na promoção da internacionalização da economia portuguesa”, pode ler-se em comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A agenda, na capital do estado de Santa Catarina, prevê ainda a participação na feira internacional de negócios FINBRASIL 2023, na quarta-feira, bem como reuniões de trabalho com autoridades locais e entidades ligadas ao setor da inovação.

Já em São Paulo, na sexta-feira, o Secretário de Estado da Internacionalização manterá encontros com o meio empresarial e académico, incluindo a participação na sessão de encerramento da imersão empresarial “Portugal Brasil”, que terá lugar na Câmara de Comércio de São Paulo.