Bernabéu também cantou Cristiano ao minuto 7

Ao minuto 7 da partida frente ao Espanhol, os aficionados dos “merengues” entoaram o nome de Cristiano Ronaldo, num gesto de solidariedade pelo melhor marcador de sempre do clube, que recentemente perdeu um filho.

Os adeptos do Real repetiram no estádio Santiago Bernabéu aquilo que tinha acontecido em Anfield Road quando, também aos 7 minutos, o estádio entoou o nome do internacional luso.

O Real Madrid conquistou neste jogo o campeonato espanhol, mas os adeptos dos “los blancos” não esqueceram Cristiano Ronaldo e cantaram, ao minuto sete, o nome do capitão da seleção nacional.

