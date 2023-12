Berna pode vir a autorizar consumo de cocaína

Os legisladores da capital suíça, Berna, poderão estar prestes a permitir a venda de pequenas quantidades de cocaína para uso recreativo.

Um projecto-piloto, semelhante a um ensaio actual que permite a venda de canabis em farmácias, está a ser considerado pelo município de Berna.

A assembleia da cidade apoiou a ideia, mas esta ainda teria de passar por uma mudança na legislação nacional.

Eva Chen, membro do conselho de Berna do Partido da Esquerda Alternativa que co-patrocinou a proposta, disse: “a guerra às drogas falhou e temos de olhar para novas ideias. O controle e a legalização podem ser melhores do que a mera repressão”.

Segundo esta conselheira municipal, “ainda estamos longe de uma possível legalização, mas deveríamos procurar novas abordagens. Apelamos a um ensaio piloto cientificamente supervisionado.”