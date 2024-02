Berlinale arranca com Tim Mielants e posição anti-extrema-direita

O filme “Pequenas coisas como estas”, de Tim Mielants, abre esta quinta-feira o Festival de Cinema de Berlim, numa edição que conta com cinema português em competição e que homenageia o norte-americano Martin Scorsese.

A abertura da 74.ª Berlinale acontece com a adaptação de um romance da escritora Claire Keegan, inspirado na história verídica de mulheres que viveram de forma escravizada em conventos na Irlanda. O ator Cillian Murphy, com quem Tim Mielants trabalhou na série “Peaky Blinders”, é o protagonista do filme.

A propósito da cerimónia de arranque da ‘Berlinale’, a direção artística anunciou, na semana passada, que decidiu desconvidar cinco membros do novo partido alemão de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), acompanhando, assim, uma onda de protestos contra a extrema-direita no país.

“À luz das revelações que foram feitas nas últimas semanas sobre posições explicitamente antidemocráticas da AfD, é importante para nós tomarmos uma posição inequívoca a favor de uma democracia aberta”, afirmou a direção do festival em comunicado.

Sobre a programação do festival, na competição oficial pelo prémio Urso de Ouro está o filme “L’Empire”, do realizador francês Bruno Dumont, com coprodução pela produtora portuguesa Rosa Filmes.

Segundo a publicação Screen Daily, a produtora de Joaquim Sapinho também trabalhará no próximo projeto de Dumont, intitulado “Red Rocks”, uma história de amor ao jeito de “Romeu e Julieta”.

Na secção competitiva “Encontros” figura “Mãos no Fogo”, longa-metragem de ficção de Margarida Gil inspirada livremente numa obra de Henry James, e no programa “Fórum” apresentam-se “As noites ainda cheiram a pólvora”, do moçambicano Inadelso Cossa, e “Ressonância em espiral”, de Filipa César e Marinho de Pina, ambos com coprodução portuguesa.

O filme de Inadelso Cossa é um “ensaio fílmico para questionar, sarar e documentar as feridas e traumas que a Guerra Civil deixou em Moçambique, do ponto de vista das pessoas que sobreviveram, uma jornada pessoal que se cruza com a história do país”, refere a sinopse.

“Ressonância em espiral” foca-se num projeto cultural comunitário em Malafo, uma aldeia na Guiné-Bissau.

No mercado das séries televisivas vai estar “Matilha”, produção portuguesa criada por Edgar Medina, protagonizada por Afonso Pimentel, Margarida Vila-Nova e Miguel Borges, atualmente em exibição na RTP e na plataforma de ‘streaming’ Prime Vídeo.

No festival de Berlim, o realizador norte-americano Martin Scorsese vai ser homenageado com um prémio de carreira.

O 74.º Festival de Cinema de Berlim decorrerá de 15 a 25 de fevereiro.