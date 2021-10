Berlim vai ter cinema português de luxo

Os Portuguese Cinema Days in Berlin 2021 começam no dia 2 de novembro, vão até 27 de novembro, e têm um programa “que é um luxo”, dizem os organizadores.

Além de cinema há um “Especial 500 Anos”, uma palestra de Paulo Jorge de Sousa Pinto, autor do programa da Antena 2 “Os Dias da História”, no Instituto Ibero-Americano; e com a apresentação do documentário de Pedro Palma sobre o Henrique de Malaca, o malaio que talvez tenha sido a primeira pessoa a dar a volta ao mundo.

Os filmes são os seguintes: “Variações”, “A Metamorfose dos Pássaros”, “Mosquito”, “O Filme do Bruno Aleixo”, “O Labirinto da Saudade”, “Patrick”, “Tristeza e Alegria na Vida das Girafas”, “Technoboss”, “Amor Fati”, “Se o Mar Deixar” e ainda as curtas “Tio Tomás – a Contabilidade dos Dias”, “Ursula”, “Cuidado” e “28 de Outubro”.

PROGRAMA

2.11 / 20:00

VARIAÇÕES

João Maia, 2019, 109’ – biopic

Trailer: https://bit.ly/3lq6sRV

4.11 / 20:00

O FILME DO BRUNO ALEIXO

João Moreira + Pedro Santo, 2019, 91’ – drama

Trailer: https://bit.ly/3lsMyWh

8.11 / 20:00

* SE O MAR DEIXAR

Luís Alves de Matos, 2020, 72’ – doc

Trailer: https://bit.ly/3FIK8LB

* O LABIRINTO DA SAUDADE

Miguel Gonçalves Mendes, 2018, 65’ – doc

Trailer: https://bit.ly/3DtgeZK



10.11 / 20:00

* CUIDADO

Sebastião Salgado, 2020, 17’ – short / curta

Trailer: https://bit.ly/3mCxYed

* PATRICK

Gonçalo Waddington, 2019, 103’ – drama

Trailer: https://bit.ly/3Ath1aY

15.11 / 20:00

* TIO TOMÁS, A CONTABILIDADE DOS DIAS

Regina Pessoa, 2019, 13’ – anim.

Trailer: https://bit.ly/3uZdU9M

* TRISTEZA E ALEGRIA NA VIDA DAS GIRAFAS

Tiago Guedes, 2019, 109’ – drama

Trailer: https://bit.ly/30eOGcf

17.11 / 20:00

TECHNOBOSS

João Nicolau, 2019, 112’ – drama

Trailer: https://bit.ly/3BtjBz6

22.11 / 20:00

* NATUREZA MORTA – com Homenagem a Fernanda Lapa

Bruno Fraga Braz, 2019, 15’ – short / curta

Image: https://bit.ly/3Fz4c2z

* AMOR FATI

Cláudia Varejão, 2020, 101’ – doc

Trailer: https://bit.ly/3FwVeTC

23.11 / 20:00

* 28 DE OUTUBRO

Tiago Albuquerque, 2018, 10’ – anim.

Trailer: https://bit.ly/2YzlBYe



* MOSQUITO

João Nuno Pinto, 2020, 125’ – drama

GUEST: João Nuno Pinto

Trailer: https://bit.ly/3Atulfu

24.11 / 20:00

* URSULA

Eduardo Brito, 2020, 6’ – short / curta

Trailer: https://bit.ly/307EDp7

* A METAMORFOSE DOS PÁSSAROS

Catarina Vasconcelos, 2020, 101’ – doc

Trailer: https://bit.ly/3Fz2Nt2

27.11

– 11:00

– 14:00

Repetição dos filmes favoritos do público. Para votar: https://www.facebook.com/ portuguesecinemadays/posts/ 2975266702786464

Mais informações sobre os filmes que serão repetidos: a partir de 25.11 em www.moviemento.de

#portugalpositivo